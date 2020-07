Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa Romania, zona galbena mai cuprinde in prezent Bulgaria, Portugalia, Suedia, Marea Britanie, Norvegia, Federatia Rusa, Serbia, Japonia, China si SUA, arata MAE, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, noile prevederi legislative care reglementeaza conditiile de…

- Romania a fost inclusa pe lista galbena, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile ungare, cetatenii ce calatoresc din tara noastra in Ungaria fiind testati obligatoriu la punctul de trecere a frontierei, pentru infectia cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe…

- De astazi au intrat in vigoare noi condiții de intrare in Ungaria, ce ii vizeaza și pe cetațenii romani care calatoresc peste hotare. Romania a fost inclusa, de autoritațile ungare, pe lista galbena a statelor, adica sunt restricții de intrare in țara vecina. La intrarea in Ungaria, cetațenii statelor…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța faptul ca incepand din data de 15 iulie se aplica restricțiile de circulație pentru cetațeni, pe teritoriul Ungariei. Astfel, Romania este in ”zona galbena”, ceea ce inseamna ca fiecare cetațean va fi testat la granița, iar cei care prezinta simptome nu vor putea…

- Autoritațile maghiare au inclus Romania pe lista statelor galbene și au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Noile masuri vor in...

- Autoritatile ungare au anuntat duminica noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul acestei tari, masuri care vor intra in vigoare de miercuri, ora 00,00, informeaza Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea…

- Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin…

- Proprietarul unei vinarii din Italia a inchiriat un avion privat pentru a aduce la lucru opt muncitoare din Romania despre care spune ca ii sunt indispensabile. De mai bine de un deceniu, femeile merg de doua ori pe an in peninsula pentru a-l ajuta la vie. Anul acesta, din cauza restricțiilor cauzate…