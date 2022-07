Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman disparut in mare in Grecia, in urma cu doua zile, este cautat de echipele de salvare elene, insa fara rezultat pana acum, anunța, marți, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit Antena 3, tanarul in varsta de 25 de ani este fiul primarului din localitatea Amaraștii de Jos, județul Dolj. …

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, dupa tragedia de la ghețarul Marmolada, ca cei trei alpiniști romani despre care se considera ca sunt decedați sau disparuți, conform primelor informații, au fost gasiți, sunt in siguranța și nu au putut fi apelați pana acum din cauza slabelor conexiuni…

- Ministerul de Externe a transmis, vineri, 16 iunie, ca cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Slovenia trebuie sa fie atenți de unde cumpara e-viniete. Potrivt sursei citate, site-uri neautorizate ofera spre vanzare e-viniete false. ”Ministerul Afacerilor Externe…

- Evaluarea Nationala incepe, marti, cu proba de Limba si literatura romana. Peste 155.000 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru a sustine probele. Primele rezultate ale examenului sunt asteptate pe 23 iunie, iar rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, in 30 iunie. Ministerul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a rupt un acord cu Atena si nu vrea sa se mai intalneasca cu liderii greci pe care-i acuza ca nu sunt „cinstiti”, relateaza AFP. „Nu vom mai avea intalniri bilaterale cu ei”, a anuntat seful statului turc intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata grupului parlamentar…

- Timpul estimat pentru a trece frontiera intre Bulgaria și Turcia este intre 6 și 8 ore, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Iar la granița cu Grecia se sta cel puțin 3 ore, mai susțin reprezentanții țarii noastre in cele trei state. Afluxul mare de turiști a dat peste cap granițele Bulgariei…

- Un avion trimis de Moscova pentru a-i lua pe diplomatii expulzati din Spania si din Grecia a trebuit sa faca un ocol de 15.000 de kilometri din cauza interdictiilor care vizeaza zborurile din Rusia, arata datele FlightRadar, potrivit The Guardian. Spania si Grecia au facut o singura exceptie pentru…