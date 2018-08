Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca un roman se afla printre victimele tragediei din Italia, unde o portiune a unui pod s a probusit, in apropiere de Genova, pe Autostrada A10. Un bilant recent spune ca 35 de persoane au murit in aceasta catastrofa, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de…

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE). Institutia precizeaza ca operatiunile de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in…

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare.

- MAE face noi precizari referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabușirii unei porțiuni din viaductul Morandi.O echipa consulara mobila, condusa de șeful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului…

- Cel putin 35 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, afirma surse citate de cotidianul Corriere della Sera, conform mediafax. Potrivit bilantului preliminar, 35 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite…

- Un muncitor român și-a pierdut viața și alți trei muncitori au fost raniți, sâmbata seara, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A26 din Italia, în dreptul localitații Predosa.

- Accident mortal pe o autostrada din Ungaria. O camioneta condusa de un sofer roman a intrat intr un TIR, pe autostrada M5, la 32 de km de Budapesta, scrie Digi 24.Soferul roman a murit pe loc, strivit intre fiarele cabinei. Autostrada a fost inchisa total pe sensul de mers spre Budapesta. Accidentul…