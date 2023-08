Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost preluat din Niger cu unul dintre zborurile de evacuare organizate de catre autoritatile franceze si a ajuns in siguranta la Paris, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat.

- Sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna a dezmintit luni acuzatiile juntei care a preluat puterea in Niger, potrivit carora Franta ar intentiona “sa intervina militar” in aceasta tara, informeaza AFP.

- Rusia a acuzat marți, 4 iulie, Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei și a regiunii inconjuratoare care a perturbat zborurile pe unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters. Un vehicul aerian fara pilot a fost interceptat la 30 de km de Kremlin, susțin autoritațile…

- Centrul de Criza al Ministerului francez de Externe urmeaza sa trimita Ucrainei aproximativ zece tone de echipament si bunuri umanitare de urgenta, inclusiv purificatoare de apa si kituri de igiena pentru familii, in urma inundatiilor cauzate de distrugerea Barajului Kahovka, in regiunea ucraineana…

- Senatoarea indepedendenta Diana Șoșoaca este de parere ca inițiativa unor țari UE privind excluderea dreptului de veto, in chestiuni de securitate, ar reprezenta un act de tradare. “Renunțarea la dreptul de veto in Consiliul Uniunii Europene reprezinta un act de inalta tradare”, subliniaza senatoarea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aflat, duminica, in capitala Franței, dupa vizitele efectuate in Italia și Germania. Liderul ucrainean a purtat discuții cu omologul sau francez, in cadrul unui dineu organizat de Palatul Elysee. Ulterior, Emmanuel Macron i-a promis lui Zelenski susținere…