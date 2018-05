Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati din Romania, Ungaria, Cehia si Austria vor participa duminica seara, la receptia organizata de ministrul de Externe al Israelului la Ierusalim, unde va fi prezenta si Ivanka Trump, scrie presa din Israel, care precizeaza ca majoritatea diplomatilor europeni vor boicota evenimentul.

- Un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Israel va participa la receptia organizata, duminica, de Ministerul Afacerilor Externe israelian, a informat MAE roman, care a precizat ca o invitatie de participare la deschiderea oficiala a Ambasadei SUA la Ierusalim nu a fost...

- O delegatie americana, din care fac parte si Ivanka Trump si sotul sau Jared Kushner, a sosit in Israel, duminica, pentru a participa la deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim. Au facut deplasarea in Israel si secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, si adjunctul secretarului de Stat, John…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma oficial ca Romania va avea un reprezentant la receptia organizata de Ministerul de Externe din Israel, in onoare mutarii Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. In schimb, pentru evenimentul de deschidere oficiala a ambasadei nu a fost primita invitatie."La…

- "Am decis azi in Biroul Politic National ca vom chema la audieri si vom face toate demersurile ca ministrul de Externe sa vina in fata comisiei de politica externa sau comisiilor reunite de politica externa pentru a da explicatii pe urmatoarele aspecte: vrem sa stim care este geneza acestui memorandum…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, care va include si consultarea tuturor institutiilor si actorilor relevanti, conform Constitutiei si legilor in vigoare. Precizarea MAE vine in…

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Reiteram ca prin acest demers se are in vedere un proces cuprinzator de analiza interinstitutionala, cu includerea si consultarea tuturor institutiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma, într-un comunicat remis realitatea.net, ca a fost lansat un proces de analiza și evaluare privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.