- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE). Institutia precizeaza ca operatiunile de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in…

- MAE face noi precizari referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabușirii unei porțiuni din viaductul Morandi.O echipa consulara mobila, condusa de șeful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului…

- Un pod al autostrazii A10 din zona Genova, Ponte Morandi, s-a prabușit, marți. Cel puțin 35 de mașini au cazut, iar serviciile de urgența, citate de presa italiana, zeci de morți deja, iar numarul celor decedati creste de la ora la ora.

- Cel puțin 22 persoane au decedat, alte cateva au fost grav ranite, iar aproximativ zece sunt disparute, in urma prabușirii unei secțiuni dintr-un pod in Italia, in apropiere de orașul Genova, potrivit unui bilanț preliminar anunțat de Edoardo Rixi, adjunctul ministrului italian de Interne, informeaza…

- Consulatul General al Romaniei la Torino a transmis o prima reacție dupa prabușirea unui pod peste o autostrada in Italia."Consulatul General al Romaniei la Torino urmarește indeaproape evenimentele legate de prabușirea unui pod rutier in orașul Genova. Oficiul consular a intreprins, in regim…

- Liderul PMP Iasi, deputatul Petru Movila, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea politica pe care o reprezinta va depune la inceputul lunii septembrie in Parlament un proiect de lege privind eliminarea sistemului de pensii speciale. Movila a precizat ca acest proiect…

- Angela Gheorghiu a primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei pe 11 septembrie 2017, precizeaza PMB, care transmite ca soprana nu doar ca a primit aceasta distinctie, dar a si multumit edilului. Primaria spune ca soprana a cerut si stergerea unor taxe si impozite neplatite. "La…