Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman infectat cu noul coronavirus a murit in Germania, unde era lucrator sezonier, in regiunea Baden-Wurttemberg, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), informeaza Agerpres.

- Un cetatean roman infectat cu noul coronavirus a murit in Germania, unde era lucrator sezonier, in regiunea Baden-Wurttemberg, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Potrivit ministerului, aceasta persoana a murit sambata, iar miercuri autoritatile germane au confirmat faptul ca era…

- Un lucrator roman a murit la Baden-Wurttemberg. Conform informațiilor SPIEGEL, testul pentru Covid-19 a fost pozitiv. Potrivit informațiilor SPIEGEL, un lucrator din Romania a murit in urma unei infecții cu coronavirus la Bad Krozingen in Baden-Wurttemberg, la sud-vest de Freiburg. Barbatul de 57 de…

- Un roman de 57 de ani aflat la cules de sparanghel in Germania a murit in urma infecției cu noul coronavirus. Potrivit publicației Der Spiegel, barbatul venise la munca in data de 20 martie. Muncitorul sezonier roman a fost gasit decedat pe 11 aprilie in landul Baden-Wurttemberg, la sud-vest de Freiburg.…

- Un roman care muncea in Londra a murit in spital dupa ce aparent se vindecase de COVID-19. Fratele barbatului din Suceava povestește, pentru Obiectiv de Suceava, ca dupa o saptamana petrecuta la ATI, medicii se gandeau la externarea lui, cand starea sa s-a agravat și a decedat.

- Cu un total de 20.059 de decese (din 337.632 de cazuri), Europa este continentul cel mai puternic afectat de pandemia de COVID-19, transmite Agerpres. Italia (9.134 de decese) si Spania (5.690 de decese) sunt cele mai afectate tari din lume si totalizeaza aproape trei sferturi din decesele…

- Un roman a murit in Italia, din cauza infectiei cu coronavirus, pe fondul unor afectiuni medicale pre-existente, au confirmat autoritatile italiene, potrivit Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Un al doilea cetatean roman de la bordul vasului de croaziera "Diamond Princess" a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe...