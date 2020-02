Un cetatean roman a murit in atacurile de la Hanau, Germania, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Repatrierea va fi asigurata prin fondul pentru situatii de urgenta, din dispozitia ministrului Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, precizeaza ministerul roman intr-o informare transmisa joi seara. Consulatul General al Romaniei la Bonn este in contact cu autoritatile locale si a luat legatura cu familia persoanei decedate pentru a oferi asistenta necesara in astfel de situatii, precizeaza sursa citata. Ministerul Afacerilor Externe mai transmite condoleante familiei indoliate si condamna ferm…