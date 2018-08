MAE: Un al doilea cetăţean român, printre persoanele decedate la Genova Un al doilea roman, cu dubla cetatenie, a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii, marti, a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, a anuntat miercuri MAE.



Conform unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, echipa consulara mobila isi continua activitatea de asistenta si mentine in permanenta legatura atat cu Celula de Criza instituita la nivelul autoritatilor locale, cat si cu unitatile medicale la care au fost transportate victimele, in vederea identificarii unor cetateni romani printre persoanele afectate.



Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro

Sursa articol: agerpres.ro

