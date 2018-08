Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane 2018 a inclus o vizita in teritoriu a sefilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, care au avut posibilitatea de a discuta cu autoritatile locale si operatorii economici din judetul Valcea despre oportunitatile de promovare pe plan extern.Incepand…

- Declaratii în acest sens a facut presedintele României, Klaus Iohannis la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Române, scrie tvrmoldova.md. „Veti continua sa actionati pentru consolidarea parteneriatelor bilaterale. Parteneriatul pentru integrarea europeana a…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut la data de 27 august 2018, un schimb de opinii cu Daniela Schwarzer, directorul think-tank-ului Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik e.V (DGAP), cu ocazia participarii acesteia la lucrarile…

- Pesta porcina africana face ravagii in țara. Hunedorenii sunt in alterta dupa ce focare de infecție au aparut și in județul Bihor. In Valea Jiului, autoritațile locale de la Vulcan ii informeaza pe cetațenii din localitate care sunt masurile pe care trebuie sa le ia in cazul in care dețin porci.…

- Circulatia continua sa fie oprita pe trei drumuri nationale, in urma inundatiilor de la sfarsitul saptamanii trecute. In urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, mai sunt trei tronsoane de drum national cu…

- Rezultate Bacalaureat 2018 EDU.RO, județul Valcea. Absolvenții de liceu au terminat joi, 28 iunie, examenul de Bacalaureat 2018, insa afla abia miercuri, 4 iulie, rezultatele examenelor, urmand ca cele finale, dupa contestații, sa fie afișate pe 9 iulie.

- „Ce-mi doresc pentru Caras-Severin este sa remediez unele probleme denaturate, astfel incat ariile protejate din acest judet sa fie o bucurie si nu o pacoste“, a promis ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. In urma cu cateva zile, s-a aprobat proiectul de lege prin care se va crea Agentia Nationala…

- Politistii din Zlatna l-au depistat pe un barbat, din judetul Valcea, in timp ce, fara a poseda permis, conducea un autoturism in care se aflau doi vitei furati din judetul Sibiu. La data de 9 iunie a.c., in jurul orei 03.45, politistii de siguranta publica din Zlatna, in timp ce actionau pe D.N. 74,…