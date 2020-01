Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta din Wuhan spune ca guvernul chinez ascunde proporțiile dezastrului și ca in toata provincia a fost infectate 90.000 de persoane cu coronavirusul. „Vreau sa spun adevarul” spune asistenta imbracata intr-un costum de protecție și face apel la oameni sa doneze materiale medicale. Marturia apare…

- Xi Jinping da asigurari ca batalia cu virusul va fi caștigata 459 de medici sunt trimiși de armata Chinei pentru a bloca extinderea epidemiei cu coronavirus. Vineri erau in China 26 decese. Sambata ajunsesera la 41. Numarul persoanelor plasate in carantina a ajuns sambata la 56 milioane in provincia…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- Australia a confirmat sâmbata primul sau caz de îmbolnavire cu noul tip de coronavirus în statul Victoria, în timp ce guvernul a cerut oamenilor sa nu calatoreasca în provincia Hubei din China, epicentrul focarului, relateaza Mediafax, citand Reuters. Un cetatean…

- Zece orașe din China au fost puse in carantina de autoritați, ca masura de a precauție pentru opri raspandirea noului coronavirus depistat inițial la Wuhan din provincia Hubei, care pana in acest moment a ucis 25 de persoane, iar peste 830 de oameni au fost infectați, relateaza

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- O femeie originara din orasul Wuhan, epicentrul unei epidemii virale in China, a postat pe site-ul reprezentantei diplomatice ”informatii prin care pretinde ca prezinta simptome de febra si tuse”, a anuntat o purtatoare de cuvant a Ambasadei Frantei in China, relateaza Le Figaro.

- O informatie extrem de importanta, in contextul alertei internationale privind noul virus gripal, provenit din China, si care se intinde cu repeziciune in toata lumea. 50 de membri ai Filarmonicii din Timisoara revin in tara dupa un turneu de o luna si jumatate in care au concertat in China, inclusiv…