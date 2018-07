Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 20 in lume in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de cancer, arata un raport realizat de World Life Expectancy pe baza datelor preluate de la Organizația Mondiala a Sanatații. Situația este mult mai grava atunci .cand vine vorba de barbați, țara noastra fiind pe locul…

- Un adolescent din Marea Britanie, in varsta de 15 ani, a fost diagnosticat cu dependența de jocuri video. Tanarul refuza sa mai iasa din casa și nu s-a mai prezentat la școala de un an. Baiatul, care inainte era paisonat de sport și ave anote bune la școala, este atat de captivat de lumea jocurilor…

- In preajma Zilei Mondiale de Lupta impotriva Tutunului, cu tema aleasa anul acesta de Organizatia Mondiala a Sanatatii - Tutunul distruge inimi, medicii avertizeaza ca fumatul poate duce oricand la cancer, infarct sau accident vascular cerebral. Peste 4 milioane de romani fumeaza. Mai grav, 10% dintre…

- Moldovenii sunt cei mai mari consumatori de alcool din Europa, cu echivalentul a 15,2 litri de alcool pur pe cap de locuitor. Cel puțin asta arata datele unui raport facut public de Organizația Mondiala a Sanatații.

- 500.000 de oameni mor in fiecare an din cauza grasimilor folosite in sistemul industrial pentru prajit. Organizatia Mondiala a Sanatatii sustine ca acestea cresc semnificativ riscul bolilor de inima si vrea eliminarea lor in urmatorii cinci ani.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a livrat de urgenta un vaccin experimental anti-Ebola pentru omul de stiinta care s-a expus la virusul mortal, scrie dailystar.co.uk. Agentia de sanatate a ONU a anuntat ca oficialii ungari au cerut ajutor,...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, transmite BBC potrivit News.ro .