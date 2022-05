Secretarul de stat pentru afaceri europene din Ministerul roman de Externe l-a contactat pe ambasadorul Ungariei in Romania si i-a transmis preocuparea fata de o declaratie postata vineri pe Facebook de presedintele Ungariei, Katalin Novak, prin care aceasta isi asuma calitatea de „reprezentant al tuturor maghiarilor, indiferent unde acestia locuiesc”, in interiorul sau in exteriorul granitelor Ungariei, anunța un comunicat al MAE, citat de Agerpres.