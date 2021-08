Stiri pe aceeasi tema

- Toti cetatenii romani care au solicitat sprijin pentru evacuare autoritatilor romane se afla in siguranta in afara teritoriului afgan, transmite Ministerul Afacerilor Externe pe Facebook . „Celula de criza interinstitutionala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe…

- Ultimul cetatean roman care solicitase repatrierea din Afganistan a fost evacuat in siguranta din Kabul, duminica, el ajungand la Islamabad, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Acesta are dubla cetatenie, romana si moldoveana, si a fost evacuat cu ajutorul partenerilor internationali, potrivit…

- Premierul Florin Citu ii felicita, intr-o postare pe Facebook , pe cei care au contribuit la evacuarea celor 15 romani si patru bulgari din Afganistan, ce urmeaza sa soseasca sambata la Bucuresti. “Romanii care au fost evacuati din Afganistan se intorc acasa! Este vorba despre 15 cetateni romani si…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri ca in afara de cei 14 cetateni romani care au ajuns pe aeroportul din Kabul mai exista un singur roman aflat in afara aeroportului care doreste repatrierea. El a adaugat ca oamenilor le este greu sa ajunga la aeroportul din Kabul pentru…

- „Celula de criza interinstituționala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza…

- 14 cetațeni romani au fost transferati in incinta Aeroportului internațional din Kabul. Cetațenii romani sunt in siguranța in incinta aeroportului, fiind pregatiți pentru evacuare pe cale aeriana, transmite vineri Ministerul Afacerilor Externe. Cei 14 cetațeni romani sunt angajați ai unei companii de…

