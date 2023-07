Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de pompieri romani aflați in Grecia au ajuns, luni dimineața, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii. Pompierii romani se alatura astfel colegilor lor greci, in incercarea de a stavili propagarea flacarilor. Insula Rodos – una dintre cele mai populare destinații de vacanța din Grecia…

- Mai multe persoane aflate in zonele afectate de incendiu in insula greceasca Rodos au sunat pe numarul de urgenta al misiunii diplomatice romane si au informat ca numarul cetatenilor romani aflati in zona de evacuare ar fi de aproximativ 25-30 si ca sunt in afara oricarui pericol, a anuntat duminica…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde Codul rosu de canicula se mentine pana in 27 iulie.Temperaturile vor ajunge la 44 de grade, astfel ca riscul de izbucnire a unor incendii de vegetatie ramane ridicat.Potrivit MAE, in Republica Elena, Serviciul…

- MAE avertizeaza romanii care se afla sau vor sa mearga in Grecia ca se mentin Codul rosu de canicula si pericolul de incendii. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde Codul rosu de canicula se mentine pana in 27 iulie, cu temperaturi de pana la 44 de…

- Grecia a prelungit Codul roșu de canicula pana pe 27 iulie. Ministerul Afacerilor Externe a emis o alerta de calatorie pentru romanii care vor sa mearga in Grecia. Este pericol de incendii. MAE a anunțat in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prognozat un cod rosu de canicula…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a prelungit perioada pentru care este valabil actualul cod rosu de canicula, pentru intreg teritoriul tarii (temperaturi care vor atinge…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde marti este programata o greva a sindicatului feroviar, astfel ca acest tip de transport va fi afectat timp de 24 de ore. Potrivit MAE, in Republica Elen, sindicatul feroviar (OASA) a anuntat organizarea unei greve,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva de 24 de ore in transportul public terestru si maritim. MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca a fost…