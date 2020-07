Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a reluat in regim de urgenta demersurile pe langa autoritatile elene pentru fluidizarea traficului la punctul de frontiera Kulata - Promachonas si informeaza sambata ca, la acest moment, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera…

- Coloana de autovehicule aflata in așteptare pentru accesul in punctul de frontiera Kulata – Promachonas are sambata la pranz o lungime de aproximativ 12 kilometri, timpul de așteptare fiind de aproximativ 6 ore, transmite Ministerul Afacerilor Externe, care citeaza informații de la Ambasada Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri, ca din informatiile primite de la consulul Ambasadei Romaniei la Sofia si cel de la oficiului consular de la Salonic, la ora 14.00, circulatia la trecerea punctului de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena, Kulata – Promachonas, era fluida,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri, ca din informatiile primite de la consulul Ambasadei Romaniei la Sofia si cel de la oficiului consular de la Salonic, la ora 14.00, circulatia la trecerea punctului de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena, Kulata – Promachonas, era fluida,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda romanilor care calatoresc in Grecia sa completeze online, anterior calatoriei, formularul online solicitat de autoritatile elene. Formularul este disponibil in limba engleza la adresa https://travel.gov.gr , unde sunt prezentate si conditiile de calatorie…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologul sau elen, Nikos Dendias, despre situatia cu care se confrunta cetatenii romani aflati in tranzit catre Grecia. Conform Ministerul Afacerilor externe (MAE), Aurescu a facut apel pentru gasirea unor solutii pentru reducerea timpului…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a discutat, joi, la telefon cu omologul grec Nikos Dendias pentru a solutiona intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea, la 1 iulie, a noilor reguli privind intrarea…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a discutat, joi, la telefon cu omologul grec Nikos Dendias pentru a solutiona intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea, la 1 iulie, a noilor reguli privind intrarea…