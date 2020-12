MAE: Timpul de aşteptare este de aproximativ 2 ore în punctele de trecere a frontierei dintre Austria şi Ungaria Timpul de asteptare este de aproximativ 2 ore în punctele de trecere a frontierei dintre Austria si Ungaria din cauza verificarilor la intrarea/iesirea de pe teritoriul austriac, anunta MAE, care precizeaza ca misiunile diplomatice române din cele doua tari sunt pregatite sa acorde asistenta, scrie news.ro. &"Reprezentantii Ambasadei României la Viena au efectuat demersuri pe lânga autoritatile Politiei de frontiera austriece pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la situatia de la punctele de trecere a frontierei. Potrivit datelor comunicate de autoritatile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform noilor prevederi legislative, conducatorii auto de transport internațional de marfuri sunt exceptați de la obligativitatea autoizolarii daca se afla in tranzit sau daca preiau marfa din Republica Elena și parasesc imediat teritoriul acestui stat. In situația in care preluarea marfii are loc…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile elene au actualizat conditiile de intrare in tara, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Astfel, starea de carantina (lockdown) a fost prelungita pana la data de 7 ianuarie 2021, pe fondul eforturilor de limitare a raspandirii…

- "Masurile sunt aplicabile incepand cu data de 8 noiembrie 2020 si vizeaza, in principal, reducerea perioadei de carantina obligatorie de la 14 la 10 zile, precum si restrangerea semnificativa a posibilitatii de exceptare de la masura carantinei prin prezentarea unui test molecular (PCR) cu rezultat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca au fost instituite noi masuri pentru intrarea in Grecia, de marti fiind obligatorie completarea formularului PLF (Passenger Locator Form) cu 24 de ore inainte de calatorie, indiferent de tara de unde soseste o persoana. Incepand de miercuri, toate persoanele…

- Romanii care sunt in Grecia sau vor sa plece in Grecia sunt informați ca joi are loc o greva generala in transportul public: aerian, rutier, feroviar și maritim. Toate cursele vor fi anulate. Cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena sunt informati de Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe a atenționat cetațenii romani care intenționeaza sa intre in Bulgaria, dinspre Turcia, prin punctul de trecere a frontierei Lesovo (Bulgaria), ca in perioada octombrie - decembrie 2020 exista riscul formarii de coloane mari de autocamioane, ce poate duce la creșterea timpilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza joi ca autoritatile germane au decis includerea Romaniei pe lista zonelor de risc epidemiologic. MAE transmite ca informatii cu privire la actualizarea zonelor de risc, precum si lista completa a acestora sunt disponibile online, la adresa www.rki.de .…

- In continuarea precizarilor din data de 1 octombrie 2020, privind modificarea condițiilor de intrare pe teritoriul Republicii Federale Germania in contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au decis includerea Romaniei, cu intreg teritoriul național,…