- Ministerul roman de Externe confirma ca a blocat, alaturi de Ungaria si Cehia, adoptarea unei declaratii comune, in numele Serviciului de Actiune Externa al UE, referitoare la Israel si mutarea ambasadelor la Ierusalim. „Tinand cont de contextul regional deosebit de complicat si in urma unei analize…

- MAE a anuntat sambata ca propunerea Serviciului European de Actiune Externa de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene cu privire la mutarea ambasadelor unor state membre de la Tel Aviv la Ierusalim, printre care si Romania este una lipsita de echilibru, cu accent doar pe un element.…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari importante, intr un comunicat de presa, cu privire la decizia Romaniei de a bloca o declaratie comuna a UE prin care ar fi fost condamnate initiativele de mutare a ambasadelor din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Tinand cont de contextul regional deosebit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca atat ea, in calitate de prim-ministru, cat si Ministerul Afacerilor Externe si Guvernul Romaniei au procedat corect in privinta subiectului privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Eu consider ca, atat eu, cat si Ministerul de…

- Delegatia romana aflata in vizita oficiala in Israel, din care fac parte presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, joi, de catre presedintele Israel, Reuven Rivlin. In comunicatul Guvernului se precizeaza ca Dragnea i-a vorbit lui Rivlin despre…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, este de parere ca mutarea ambasadelor din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, trebuie sa fie facuta în concordanta cu procesul de pace din Orientul Mijlociu si respectând dreptul international.

- Reacția Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu privire la intenția Guvernului referitoare la lansarea procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim: ”Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public referitoare la intenția Guvernului Romaniei…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump, citati de site-ul agentiei Associated Press. Astazi SUA confirma mutarea.