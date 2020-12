Stiri pe aceeasi tema

- Testul Covid este obligatoriu la intrarea in Turcia incepand de marți seara. Masura intra in vigoare la ora locala 21.00 și se aplica tuturor persoanelor care ajung la frontiera turca, singura excepție fiind in cazul copiilor cu varste de sub 6 ani, anunța MEDIAFAX. Ministerul Afacerilor Externe…

- Persoanele care tranziteaza Turcia sunt atentionate ca trebuie sa prezinte un test negativ de Covid 19, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.In continuarea informatiilor transmise la data de 26 decembrie a.c. cu privire la masurile adoptate de autoritatile Republicii Turcia in contextul pandemiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, persoanele care vor sosi incepand cu 28 decembrie 2020, pe cale aeriana, iar de la data de 30 decembrie 2020,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile olandeze, incepand cu data de 29 decembrie, ora 00.01, persoanele cu varsta de peste 13 ani, care intentioneaza sa efectueze o calatorie pe cale aeriana, feroviara, maritima sau cu autocarul…

- MAE a transmis ca autoritațile olandeze au stabilit ca incepand cu data de 29 decembrie, ora 00:01, persoanele cu varsta de peste 13 ani care intenționeaza sa calatoreasca pe cale aeriana, feroviara, maritima sau cu autocarul in Regatul Țarilor de Jos sunt obligate sa prezinte un rezultat negativ al…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca, din 28 decembrie, persoanele care sosesc pe cale aeriana sunt obligate sa prezinte un test PCR negativ la COVID-19, facut cu maximum 72 de ore inainte, la intrarea in Turcia. De asemenea, din 30 decembrie, persoanele care sosesc in Turcia pe cale rutiera,…

- Autoritațile malteze au revizuit condițiile de intrare in Republica Malta, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Romania a fost inclusa pe lista statelor/zonelor cu cod portocaliu, conform noilor conditii, intrate in vigoare la data de 13 decembrie 2020.…

- Autoritațile turce, respectiv autoritațile elene nu au notificat, pana vineri dupa-amiaza, misiunile diplomatice sau consulare ale Romaniei in cele doua state cu privire la existența unor cetațeni romani printre persoanele afectate de cutremurul din Marea Egee, anunța Ministerul Afacerilor Externe MAE…