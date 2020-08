Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, cer clarificari Ungariei dupa ce țara vecina a anunțat ca inchide frontierele pentru straini pentru cel puțin o luna. Ambasada Romaniei la Budapesta va solicita autoritaților de la Budapesta informații cu privire la acest aspect, pentru a evalua „impactul…

- Reprezentanții asociațiilor de elevi din Constanța, București și Ilfov, Maramureș și Valcea dezaproba noile masuri anuntate de autoritati privind redeschiderea scolilor si spun ca decizia inchiderii unitatilor acolo unde media ultimelor zile este de trei sau mai multe cazuri la mia de locuitori ii va…

- Autoritațile de la Atena au anuntat ca 61 de romani aflați in Grecia sunt infectați cu noul coronavirus. Ministerul de Externe de la București a explicat ca a transmis informații doar despre 16 romani infectați, pentru ca unii dintre ei au cerut in mod expres discreție cu privire la situația lor și…

- Noi conditii pentru calatoria in Cipru Românii care vor sa mearga în Cipru trebuie sa aiba un test negativ pentru noul coronavirus si o autorizatie de calatorie. Autoritatile cipriote au revizuit conditiile de intrare în insula, care se aplica de astazi. Potrivit MAE de…

- Turiștii care se afla deja in Grecia sau sunt pe cale sa ajunga in aceasta țara, trebuie sa știe ca de ieri sunt obligatorii maștile in magazine, mai ales in supermarketuri. Iar amenda nu este deloc mica – 150 de euro. Masura a fost decisa ieri de guvernul de la Atena, care a promis toleranța zero pentru…

- Purtarea mastii in supermarketuri devine obligatorie incepand de sambata, in Grecia, atat pentru pentru clienti, cat si pentru personal, decizia fiind luata vineri seara, pentru a preveni raspandirea COVID-19. Masura a fost decisa ieri de guvernul de la Atena, care a promis toleranța zero…

- Serviciile publice comunitare functioneaza la capacitate maxima pentru cetatenii care au nevoie de carti de identitate, pasapoarte sau permise de conducere, anunta Ministerul de Interne. Chiar daca valabilitatea documentelor se mentine pe perioada starii de alerta si inca 90 de zile dupa incetarea ei,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, astazi, intr-o conferința de presa, ca afterschool-urile, gradinițele și creșele nu se rededeschid luni, odata cu noul val de relaxari anunțat de autoritați, pentru ca „nu exista norme”. „Normele de revenire in cadrul creșelor și gradinițelor, precum și…