Stiri pe aceeasi tema

- La 15 ianuarie 2019 a avut loc, la sediul MAE, reuniunea Comitetului de coordonare a Sistemului national de gestionare a afacerilor europene, prezidata de Iulia Matei, secretar de stat pentru afaceri europene. La reuniune a participat si consilierul prezidential pentru afaceri europene, Leonard Orban.…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei l-a primit vineri, pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, in vizita de curtoazie, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Ministerul Afacerilor Externe,…

- Protestatar impotriva deportarilor imigranților din Malmo (foto: Financial Times) In 2018, pe strazile orașelor din Suedia au fost inregistrate aproape 300 de explozii cu bombe, soldate cu 45 de morti si 129 raniti. In primele 10 luni ale anului 2019 au avut loc 187 de explozii si 33 de executii in…

- Ryde anunta ca ramane selectionerul Romaniei si dupa acest tuneu final si dezvaluie de ce nationala noastra e doar la jumatate din potentialul maxim pe care trebuie sa-l aiba o echipa de clasa mondiala Romania - Suedia (marți, ora 13:30) și Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) sunt partidele pe…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 20 noiembrie 2019, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, in marja reuniunii de la Bruxelles a ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO.Dialogul a evidentiat anvergura si complexitatea relatiilor…

- Ionuț Nedelcearu (23 de ani, fundaș central), fotbalistul celor de la Ufa (Rusia) a prefațat meciurile Romaniei din preliminariile CE 2020, vorbind de asemenea și despre viitorul sau. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca pe 18 noiembrie,…

- Vasile Mogoș (27 de ani, fundaș dreapta), fotbalistul lui Cremonese, a sosit in țara pentru meciurile Romaniei din preliminariile CE 2020 și a oferit declarații. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania se joaca pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.Ambele…

- Ilan Laufer a anuntat printr o postare pe Facebook ca, anul viitor, Constanta va fi un model in ceea ce priveste parteneriatul economic cu Statele Unite.Astfel, Constanta se alatura competitorilor care aspira la cele 10 burse Smart Start USA din anul 2019.Ultima conferinta ldquo;Smart Start USA ndash;Oportunitati…