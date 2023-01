Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care s-a interesat de situatia romanilor implicati in accidentul din Italia, a precizat ca sapte persoane au fost ranite, trei fiind copii. Viata acestora nu este, insa, pusa in pericol. De asemenea, MAE a transmis ca un alt autocar transporta restul pasagerilor…

- Un autocar ce aducea, in tara, romani din Italia s-a rasturnat luni pe o autostrada langa Padova. La bord se aflau 52 de persoane, adulți și copii de naționalitate romana. Mai multe persoane au ajuns la spital, dintre care una in stare grava. Un om transportat la spital O persoana a fost transportata…

- Un grav accident a avut loc in Turcia, in urma caruia mai mulți romani au fost raniți și au avut nevoie de ingrijiri medicale. Aceștia se aflau intr-un microbuz care mergea spre aeroport, moment in care a avut loc tragedia. 9 cetațeni romani, raniți intr-un accident produs in Turcia Ministerul Afacerilor…

- Accidentul a avut loc sambata, in orașul Eyupsultan, cartier al orașului Istanbul. Cei noua romani au suferit rani usoare și au fost duși la spitalele din zona, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat.Potrivit site-ului turc Sozcu, accidentul a avut loc in jurul orei locale 10:00,…

- Noua cetațeni romani au fost raniți ntr-un accident rutier care a avut loc sambata, informeaza MAE. In accident a fost implicat un microbuz care trnporta pasageri la aeroport. Noua romani au fost raniți și transportați la spital dupa un accident care a avut loc sambata și in care a fost implicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in mass-media locala referitoare la un accident rutier, produs in cursul zilei de 3 decembrie 2022, in care a fost implicat un microbuz care transporta pasageri…

- Nu au fost identificați pana acum cetațeni romani printre victimele exploziei din Istanbul, transmite MAE. In urma incidentului au murit cel putin sase persoane, iar alte 53 au fost ranite. Citește și: Fosta contabila a Spitalului Județean Argeș, trimisa in judecata. Femeia e acuzata ca a furat un milion…

- O explozie puternica s-a produs duminica dupa-amiaza pe o artera comerciala foarte frecventata din centrul Istanbulului. CNN din Turcia anunța 4 morți și 38 de raniți, potrivit bilanțului...