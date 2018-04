Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu otravirea fostului angajat al GRU și a fiicei sale Iulia in orașul Salisbury. La reuniune, care va avea loc saptamana viitoare, se va discuta raportul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) publicat…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) a confirmat analiza Regatului Unit privind tipul de neurotoxina folosita in otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia Skripal, scrie BBC. Organizatia nu a numit substanta ca facand parte din gama Novichok dar a sustinut…

- Avem dovezi ca in cursul ultimilor zece ani, Rusia nu doar a efectuat lucrari de dezvoltare a acestui agent neurotoxic cu scopul de a comite asasinate, ci a si acumulat si stocat agentul Noviciok. Maine, experti din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice vor veni in Marea Britanie.…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…