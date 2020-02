Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi cetateni romani care au fost adusi in tara, de la Berlin, duminica seara, au fost transportati cu o aeronava militara pusa la dispozitie de Ministerul Apararii Nationale, fiind insotiti pe durata zborului spre Romania de o echipa medicala, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.…

- Doi cetațeni romani care se aflau in Germania, la Berlin, dar care anterior au fost in China, au fost aduși in țara in cursul serii de duminica, ei urmand a fi plasați in carantina și testați pentru coronavirus, anunța Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Cei doi nu prezinta simptome specifice…

- Din cauza furtunii, Tarom a anulat doua zboruri, unul cu destinatia Londra, iar celalalt de intoarcere la Bucuresti. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate…

- Cei patru romani au fost repatriați sambata și duminica,prin activarea mecanismului de protecție civila al Uniunii Europene.Unul dintre ei a ajuns in Germania, cu un zbor organizat de catre Republica Federala Germania, iar ceilalți trei in Franța, cu un zbor organizat de catre Republica Franceza.Demersurile…

- Atentionare de calatorie in Marea Britanie si Irlanda de Nord: Cod galben de ploi torentiale si rafale de vant Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde a fost emis Cod galben de vant, din cauza furtunii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vant pentru marti si miercuri,…

- SUA preia la 1 ianuarie de la Franta presedintia Grupul celor Șapte (G7), pentru un mandat de un an de zile, pana pe data de 31 decembrie 2020, statele membre detinand pe rand presedintia organizatiei, al carei principal domeniu de activitate este ecomomia mondiala, potrivit Mediafax.Grupul…