- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu saluta adoptarea, la 12 octombrie, de catre Adunarea Generala a ONU, reunita in sesiune extraordinara de urgența, a rezoluției de condamnare a anexarii ilegale de catre Rusia a unor teritorii ucrainene, transmite MAE. Adoptarea rezoluției, intitulata „Integritatea…

- Ambasadorul rus la București Valery Kuzmin a fost convocat, luni, 3 octombrie, la solicitarea ministrului de externe Bogdan Aurescu dupa ce Rusia a anexat ilegal regiunile Donețk, Herson și Zaporojie din Ucraina. „Din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, ambasadorul Federației Ruse…

- Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor „acorduri de intrare in componența Federației Ruse” a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse, ca urmare a razboiului de agresiune declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii „cei mai fermi”, a asa-ziselor „referendumuri” desfasurate in perioada 23 – 27 septembrie in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea si sprijinul nemijlocite ale fortelor de ocupatie ruse, ale caror rezultate finale au fost anuntate…

- Romania condamna ferm așa-zisele „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, ale caror rezultate finale au fost anunțate astazi, potrivit unui comunicat al MAE. Romania nu recunoaște rezultatele acestor așa-zise „referendumuri”,…

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii cei mai fermi, a așa-ziselor „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea și sprijinul nemijlocite ale forțelor de ocupație ruse, ale caror rezultate finale au fost anunțate…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți seara in discursul susținut la ONU, ca statele membre trebuie sa fie unite in a raspunde in fața „razboiului ilegal și neprovocat” al Rusiei, membru in Consiliul de Securitate al ONU. „Traim vremuri dificile. Predecesorii nostri, care au adoptat Carta Natiunilor…

- Separatistii rusi au anuntat marti ca au programat timp de cinci zile, intre 23 si 27 septembrie, referendumuri pentru unirea cu Rusia a republicilor autoproclamate in regiunile ucrainene Donetk, Lugansk si Herson, informeaza presa de stat de la Moscova si oficialitati locale, conform agentiilor Reuters,…