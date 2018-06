Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe saluta "cu deosebita satisfactie" anuntul facut de prim-ministrii elen, Alexis Tsipras, si macedonean, Zoran Zaev, privind acordul bilateral asupra numelui constitutional al Republicii Macedonia - Republica Macedonia de Nord, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta intrevederea la nivel inalt dintre liderii Republicii Coreea si Republicii Populare Democrate Coreene, care a avut loc vineri, la Panmunjeom, si isi "exprima speranta ca aceasta va constitui un prim pas in procesul de identificare a unei solutii viabile…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna din nou in mod ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare, comiterea unor asemenea acte neavand nicio justificare, si pledeaza pentru tragerea la raspundere, in urma anchetei, a persoanelor vinovate de comiterea unui asemenea act.…

- Utilizarea armelor chimice in Siria este 'pur si simplu impardonabila', a declarat joi ministrul american al apararii, James Mattis, reamintind de loviturile aeriene lansate drept represalii impotriva regimului sirian in urma cu un an, relateaza AFP. 'Unele lucruri sunt pur…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor.

- Criza din Siria, subiect de discuții la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a exprimat profunda îngrijorare a României cu privire la evoluțiile recente din Siria, la întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul pentru Europa și

