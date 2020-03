Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta adoptarea de catre Comisia Europeana, la 16 martie 2020, a unui set de linii directoare cu privire la managementul frontierelor in vederea protectiei sanatatii si asigurarii disponibilitatii bunurilor si a serviciilor esentiale, in contextul creat de virusul COVID-19. Potrivit MAE, masurile ”sunt menite a asigura protejarea sanatatii, in paralel cu mentinerea integritatii si functionalitatii Pietei interne”, potrivit news.ro.

