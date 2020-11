MAE salută aderarea Macedoniei de Nord la OCEMN MAE saluta aderarea Macedoniei de Nord la OCEMN Ministerul român al Afacerilor Externe, în calitate de presedintie în exercitiu al Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra, saluta aderarea Macedoniei de Nord ca urmare a ratificarii de catre Parlamentul de la Skopje a Cartei acestei organizatii si a amendamentelor aditionale. Macedonia de Nord devine astfel al 13-lea membru al Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra, din care mai fac parte Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federatia… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

