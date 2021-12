Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile cehe au revizuit condițiile de intrare in Republica Ceha pentru cetațenii dintr-o serie de state, inclusiv Romania, in contextul pandemiei de COVID-19.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile cehe au revizuit condițiile de intrare in Republica Ceha pentru cetațenii dintr-o serie de state, inclusiv Romania, in contextul pandemiei de COVID-19.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile cehe au revizuit condițiile de intrare in Republica Ceha pentru cetațenii dintr-o serie de state, inclusiv Romania, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, incepand cu data de 27 decembrie 2021, intrarea pe teritoriul Republicii Cehe va fi…

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit, luni seara, noi reguli de aplicare a masurii carantinei pentru persoanele care ajung in Romania in perioada 10 decembrie – 8 ianuarie. Persoanele care nu sunt vaccinate, testate sau nu au trecut prin boala in ultimele sase luni intra in…

- Persoanele care vin in Romania din țari din afara UE trebuie sa prezinte un test PCR, iar cele nevaccinate intra in carantina timp de zece zile. Dupa o ședința care a durat mai bine de 4 ore la Guvern, autoritațile au anunțat ca s-au decis o serie de masuri, dupa confirmarea a doua cazuri cu […] The…

- Cehia si Slovacia au interzis accesul persoanelor nevaccinate la majoritatea evenimentelor publice, hoteluri, puburi, saloane de coafura si Cehia si Slovacia au interzis de luni accesul pentru persoanele nevaccinate in hoteluri, puburi, saloane de coafura si la majoritatea evenimentelor publice, dupa…