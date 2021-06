Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a reacționat ironic la informațiile despre descoperirea unor documente clasificate ale Ministerului britanic al apararii intr-o stație de autobuz din Kent. ”Agentii 007 nu mai sunt ceea ce au fost odata”, a comentat Zaharova, potrivit…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a…

- Documente clasificate ale Ministerului Apararii din Marea Britanie, continand detalii despre trecerea unei nave britanice in Marea Neagra si posibila reactie a Rusiei, au fost gasite intr-o statie de autobuz din sudul Angliei, a relatat duminica BBC, transmite Reuters, potrivit news.ro. Documentele,…

- Rusia a lansat un avertisment dur, joi, dupa un incident disputat care a avut loc Marea Neagra, in care forțele militare ruse susțin ca au tras focuri de avertisment catre un distrugator britanic ce se apropiase de „apele rusești”, in fapt, apele Crimeei anexate. Tot joi, premierul britanic a subliniat…

- Ministerul britanic al Apararii a negat miercuri declaratiile Ministerului Apararii din Rusia conform carora distrugatorul HMS Defender al Marinei Regale britanice a patruns in apele teritoriale rusesti din Marea Neagra si a fost somat sa retraga de acolo cu focuri de avertisment si bombe lansate in…

- Rusia interzice de astazi, pentru sase luni, navigatia navelor militare straine si altor nave de stat in trei zone din apele sale teritoriale din Marea Neagra, unde vor avea loc manevre ale flotei ruse. Potrivit corespondentului RRA la Moscova, anuntul Ministerului Apararii a provocat o nemultumire…