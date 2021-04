MAE rus îi convoacă miercuri pe ambasadorii din Slovacia şi ţările baltice Ministerul rus de Externe îi va convoca miercuri pe ambasadorii din Slovacia si cele trei tari baltice, relateaza marti agentia rusa Interfax, fara a avansa un motiv, noteaza Agerpres.



Prim-ministrii din Slovacia, Polonia si Ungaria au anuntat luni ca sprijina expulzarea de catre Cehia a unor diplomati rusi, dupa ce Praga a descoperit o posibila implicare a unor spioni rusi într-o explozie din 2014 în care au murit doua persoane.



Slovacia a decis joi, 22 aprilie, sa expulzeze trei diplomati rusi, iar seful guvernului de la Bratislava a explicat ca tara sa a luat…

