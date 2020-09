Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat duminica Germania ca intarzie ancheta privind presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii, intr-o declaratie difuzata de Ministerul Afacerilor Externe rus, transmite AFP. "Berlinul este pe cale sa intarzie procesul de ancheta pe care il sustine. In mod deliberat?", a scris…

- Germania, care detine in prezent presedintia Consiliului UE, a sporit duminica presiunea asupra Rusiei, amenintand cu sanctiuni in lipsa unui raspuns in urmatoarele zile cu privire la aparenta otravire a principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza AFP citata de Agerpres. "Stabilirea…

- Presedintele american, Donald Trump , a declarat vineri ca nu a vazut dovezi despre otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, adaugand in acelasi timp ca nu are niciun motiv sa se indoiasca atunci cand Berlinul da asigurari ca dispune de "probe fara echivoc", noteaza AFP. "Nu am vazut inca dovezi"…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a declarat luni ca Europa nu va urma politica "America pe primul loc" a presedintelui Donald Trump si va continua sa faca presiuni asupra Moscovei pentru a clarifica cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Heiko Maas, care…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a amenintat Federatia Rusa cu aplicarea sanctiunilor diplomatice, daca se va demonstra ca autoritatile ruse stau in spatele otravirii lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, scrie Reuters.

- Administratia Donald Trump a cerut, marti dupa-amiaza, Rusiei sa initieze o ancheta in cazul aparentei otraviri a disidentului Aleksei Navalnii, aflat in coma, anunța MEDIAFAX.Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, s-a declarat "profund preocupat" de cazul lui Aleksei Navalnii si a cerut…

- Germania si Uniunea Europeana solicita Rusiei sa investigheze in mod transparent otravirea lui Aleksei Navalnii si sa ii traga la raspundere pe vinovatii in acest caz. Opozantul rus a fost otravit cu o substanta din grupul inhibitorilor de colinesteraza.