Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat in timpul unui miting impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, fiind al doilea deces inregistrat de la inceputul acestei miscari de protest suprimate violent, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Intr-un…

- Peste 2.000 de persoane au fost retinute in urma manifestatiilor care au avut loc in Belarus in ultimele 24 de ore, dupa realegerea lui Aleksandr Lukasenko.Ministerul de Interne de la Minsk a subliniat ca 21 de ofiteri de politie si membri ai fortelor de securitate au fost raniti. Cinci dintre…

- Ministerul ucrainean de Externe a transmis Moscovei un protest ferm fata de vizita efectuata luni de presedintele rus Vladimir Putin in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 si considerata de Kiev "teritoriu ocupat ilegal" de catre Federatia Rusa, calificand gestul drept incalcare grava a suveranitatii…

- China l-a convocat miercuri pe ambasadorul SUA pentru a protesta impotriva sanctiunilor anuntate de Washington ca raspuns la ''represiunea'' exercitata de Beijing in teritoriul sau autonom Hong Kong, promitand sa riposteze, relateaza AFP. "Pentru a-si proteja interesele legitime, China…

- Rusia a anuntat miercuri ca a incheiat primele teste clinice pe om ale unui vaccin impotriva noului coronavirus si ca acestea urmeaza sa fie finalizate pana la sfarsitul lui iulie, relateaza AFP.

- Moscova va riposta la sanctiunile "inamicale" anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism pentru pedepsirea incalcarilor drepturilor omului, a anuntat marti Kremlinul, preluat de France Presse si Reuters. "Nu puteam decat sa regretam…

- BUCUREȘTI, 12 iun - Sputnik. Așa cum am aratat intr-o analiza, noua Strategie Naționala de Aparare transmisa de președintele Iohannis parlamentului spre validare este dominata de un aspect șocant: pentru prima data dupa 23 august 1944, Rusia este trecuta in cel mai important document strategic al…

- La randul lor, autoritațile ruse au calificat aceste publicații drept partinitoare și au cerut o dezmințire. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a acuzat un atac informațional planificat asupra Rusiei. De altfel, nu numai presa occidentala este angajata…