Ministerul de Externe rus a denuntat sambata rezolutia adoptata in ajun de Adunarea Generala a ONU privind retragerea trupelor ruse stationate de mai bine de 26 de ani in Republica Moldova, informeaza AFP. Mii de soldati rusi sunt prezenti in Transnistria, regiune separatista prorusa din estul Republicii Moldova. "Adoptarea acestei rezolutii risca sa submineze progresele fragile care s-au profilat in ultimele luni" in ceea ce priveste reglementarea conflictului transnistrean, a apreciat MAE rus intr-un comunicat. "Numerosi oameni politici, si nu doar de la Chisinau, au uitat deja ca doar gratie…