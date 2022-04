MAE rus confirmă și explică atacul de la Liov, unde au murit șapte oameni: s-a distrus un depozit de armament Fortele aeriene ruse au organizat atacuri asupra unui centru logistic al armatei ucrainene din apropierea orasului Liov si au distrus un numar mare de arme de fabricatie straina depozitate in acel loc, a informat, luni, agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

