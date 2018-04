Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, sa intreprinda o vizita in SUA si a afirmat ca va fi bucuros sa-l primeasca pe presedintele rus la Casa Alba, a anuntat vineri RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, informeaza…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Turcia asteapta respect din partea noului secretar de Stat american, Mike Pompeo Turcia vrea sa continue relatia de buna intelegere cu noul secretar de Stat american, Mike Pompeo, dar acesta trebuie sa stie ca Ankara merita sa fie respectata, a declarat Mevlut Cavusoglu in cursul unei…

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.