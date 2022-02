MAE rus cere suspendarea livrării de arme către Ucraina și oprirea exercițiilor militare comune cu NATO Rusia doreste ca Ucraina sa scoata în afara tarii armele si echipamentele militare primite în ultimul timp de la aliatii ei, a anuntat purtatoarea de cuvânt a diplomatiei ruse Maria Zaharova într-o conferinta de presa miercuri, potrivit Interfax si Zerkalo nedeli citate de Agerpres.



Se poate ajunge la o dezescaladare cu Rusia prin satisfacerea câtorva conditii, a spus Zaharova, mentionând printre acestea plecarea instructorilor militari occidentali din Ucraina, scoaterea armelor si echipamentului primite de Kiev în ultimul din strainatate în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

