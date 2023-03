MAE rus: Acordul privind cerealele a fost prelungit cu 60 de zile

“Repetam inca o data. Rusia a fost de acord sa prelungeasca acordul pentru saizeci de zile”, a subliniat ea. Zaharova a clarificat pozitia Moscovei in contextul in care s-a raportat ca acordul privind cerealele ar fi fost prelungit pentru 120 de zile. “Noi, atat Ministerul rus de Externe, cat si reprezentantii permanenti ai Rusiei la ONU, am declarat in repetate randuri ca partea rusa a notificat toate partile implicate in acord ca prelungeste acordul pentru 60 de zile. Toate partile au fost notificate despre acest lucru verbal si in scris prin intermediul unor note speciale”, a subliniat…