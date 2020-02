Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul va fi inmormantat in localitatea natala din Giurgiu, deși visa ca Germania sa devina a doua lui țara. Iși gasise acolo fericirea alaturi de iubita lui și aveau planuri mari.Ghinionul a facut ca miercuri seara sa se afle in calea atacatorului care a curmat viața a 9 oameni. Alaturi de roman,…

- Repatrierea tanarului de 23 de ani de origine romana, care a murit in urma atacului din Hanau, Germania, va fi asigurata prin fondul pentru situații de urgența, conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE). „Din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu repatrierea va fi asigurata prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri dimineata, condoleante familiei romanului care a murit in atacurile de la Hanau, Germania. "Cu profunda tristete am aflat ca in urma atacurilor violente de la Hanau, Germania, si-a pierdut viata si un cetatean roman. Transmit condoleante familiei indoliate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante familiilor victimelor atacului armat din Germania si condamna ferm aceste "acte violente". "Foarte intristat de impuscaturile socante din Hanau, Germania. Condamn ferm aceste acte violente. Sincere condoleante familiilor victimelor,…

