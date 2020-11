Stiri pe aceeasi tema

- La intrarea in Norvegia, persoanele care sosesc din state aflate in zona rosie, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Acesta trebuie sa fie efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii. De asemenea, trebuie sa stea…

- Noi condiții de intrare in Norvegia sunt impuse incepand de marți. Oamenii care vin din tari clasate in categoria rosie pot intra numai cu un test Covid negativ și trebuie sa ramana in carantina obligatorie zece zile, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca au fost instituite noi masuri pentru intrarea in Grecia. De marți, este obligatorie completarea formularului PLF (Passenger Locator Form) cu 24 de ore inainte de calatorie, indiferent de tara de unde soseste o persoana. Incepand de miercuri, toate persoanele care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat aseara ca pentru cetatenii care vin din tari cu indice mai ridicat de infectare cu noul coronavirus decat al tarii noastre se impun o serie de reguli. Astfel, cei care stau trei zile trebuie sa prezinte la intrarea in tara un test negativ efectuat in ultimele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile egiptene au anuntat ca, incepand cu data de 1 septembrie, toti pasagerii curselor aeriene care intra in Egipt, prin orice aeroport, indiferent de statul din care se deplaseaza, trebuie sa prezinte un test molecular (PCR) negativ pentru infectia…

- Romanii care merg in Belgia au obligația sa faca un test pentru depistarea COVID-19 la intrarea in țara și sa intre in autoizolare, dupa ce Regatul Belgiei a incadrat Romania in zona roșie de COVID-19, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), miercuri seara. MAE precizeaza ca autoritatile din…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti. MAE precizeaza ca anterior acestei decizii, persoanele provenind…

- Grecia a actualizat conditiile de intrare in tara, informeaza Ministerul Afacerilor de Externe din Romania. Toate persoanele care intra in Grecia, pe cale terestra si maritima, prin toate punctele de trecere a frontierelor cu statele vecine, inclusiv Kulata-Promachonas, trebuie sa