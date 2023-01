Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta decizia autoritatilor din Mongolia de liberalizare a regimului de vize pentru cetatenii romani, posesori de pasapoarte simple. Astfel, incepand cu acest an, Romania figureaza, alaturi de alte 33 de state din Uniunea Europeana, dar si din alte regiuni, pe lista…

- Din anul 2023, cetațenii țarilor care beneficiaza de regimul fara vize cu UE, inclusiv cetațenii Republicii Moldova, vor trebui sa obțina o autorizație de calatorie electronica ETIAS (European Travel Information and Authorization System) pentru a intra in spațiul Schengen. Autorizația va costa de 7…

- In ciuda dezvoltarii economice pe care Romania o cunoaste in ultimii ani, la nivelul cetatenilor continua sa fie inca greu de perceput directia corecta pe care ne aflam. Faptul ca astazi tara noastra traieste cele mai bune vremuri din istoria sa este o realitate pe care romanul simplu, din pacate, nu…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in perioada 17 - 19 decembrie, programul curselor aeriene operate de compania aeriana Lufthansa poate inregistra perturbari, si anume anulari sau amanari…

- ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei in Regatul Hasemit al Iordaniei, mentine in atentie situatia unui grup de 100 de cetateni romani ramasi blocati, in data de 7 decembrie 2022, pe Aeroportul International „Queen Alia” din Amman, pe fondul anularii unor zboruri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat online un ghid pentru cetatenii romani care vor sa calatoreasca in Qatar pentru Cupa Mondiala de Fotbal. Ghidul pune la dispozitie cetatenilor romani informatii utile privind conditiile de calatorie in Qatar in aceasta perioada, sprijinul care poate fi…