Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, dupa tragedia de la ghețarul Marmolada, ca cei trei alpiniști romani despre care se considera ca sunt decedați sau disparuți, conform primelor informații, au fost gasiți, sunt in siguranța și nu au putut fi apelați pana acum din cauza slabelor conexiuni ale rețelelor de telefonie mobila. "Familia din […]