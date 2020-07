Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Grecia au anunțat noi restricții la granița, dupa ce cazurile de coronavirus, in special cele importate, au inceput sa creasca in ultimele zile. Astfel, toți cetațenii straini care intra in Grecia la vama Kulata-Promachonas sunt obligați sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca romanii care vor ajunge in Norvegia, chiar și dupa 15 iulie, vor fi plasați in autoizolare timp de 10 zile, scrie Agerpres. MAE arata ca, potrivit autoritatilor norvegiene, din data de 15 iulie, masura autoizolarii se va aplica in functie de rezidenta persoanei…

- Focar uriaș de coronavirus, printre romanii din Germania. Aproape o mie de romani care muncesc intr-un abator din Germania sunt infectați cu noul coronarivus, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit ultimelor cifre oficiale, in compania respectiva iși desfașoara activitatea un numar de 3.969…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, duminica seara, ca autoritatile germane au transmis ca tuturor persoanelor aflate in carantina, dupa izbucnirea focarului de coronavirus de la o companie prelucrare a carnii din localitatea Rheda-Wiedenbruck, li se asigura bunurile necesare, alimente si produse…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca doi romani au murit, patru sunt in stare critica, iar doi au fost raniti usor in urma unui accident rutier produs in Cehia. Romanii se aflau intr-un microbuz, iar autoritatile incearca sa stabileasca modul in care s-a produs evenimentul rutier. Ministerul…

- Toți turiștii romani blocați la punctele de trecere a frontierei Kulata/Promachonas și Makaz/Nymfaia au intrat pe teritoriul Greciei, transmite Ministerul Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena și a Consulatului General al Romaniei la Salonic,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, luni, ca 28 de cetateni romani, angajati ai unei companii de prelucrare a carnii din Olanda, au fost confirmati cu coronavirus. Romanii sunt asimptomatici si au fost plasati in carantina. ”Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei…