MAE: Romanii care merg in Italia au nevoie de formular de localizare a pasagerilor, certificat verde si test COVID

- Italia va incepe, din 10 ianuarie, sa administreze doza booster (suprarapel) de vaccin anti-COVID-19 la patru luni dupa incheierea schemei de vaccinare din doua doze (sau dupa doza unica in cazul vaccinului Johnson&Johnson), fata de termenul de sase luni din prezent, masura decisa intr-o incercare de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București anunța ca, incepand cu data de 16 decembrie, romanii care se deplaseaza in Italia vor trebui sa prezinte, cumulativ, formularul de localizare a pasagerilor, certificat verde si test negativ facut cu cel mult 48 de ore inaintea deplasarii. De asemenea,…

- Odata cu intrarea Romaniei in zona rosie, Bulgaria cere un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, romanilor, chiar daca sunt vaccinati sau au trecut prin boala, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.