Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca trei cetațeni romani, aflați in Grecia, au fost confirmați cu COVID-19 și au fost plasați in carantina. Este vorba de doi romani aflați in Salonic și de unul aflat in Corfu. Potrivit unui comunicat al MAE, romanul aflat in Salonic și care fusese confirmat…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca romanul din Salonic, confirmat cu COVID-19, a fost retestat si a iesit pozitiv, iar acesta va ramane in carantina alaturi de cetateanul roman cu care locuia, diagnosticat la randul sau cu COVID-19. MAE precizeaza ca romanul din Salonic a fost supus unui nou test,…

- Cu privire la situația romanului aflat in Salonic și care fusese confirmat cu COVID-19, MAE precizeaza ca acesta a fost supus unui nou test, rezultatul retestarii fiind pozitiv. Astfel, el va ramane in carantina pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, un alt roman care locuia cu acesta a fost…

- La punctul vamal Kulata-Promachonas, care face trecerea intre Bulgaria si Grecia, a intrat in vigoare de miercuri, 15 iulie, ora 0.01, o dispozitie potrivit careia turistii trebuie sa prezinte obligatoriu teste negative pentru COVID-19. Potrivit reglementarilor impuse de statul elen, turistii…

- "In sprijinul cetatenilor care doresc sa calatoreasca in Grecia si care, incepand cu 15 iulie, trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19 efectuat cu maximum 72 de ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Republicii Elene, Ministerul Sanatatii a facut publica…

- O parte dintre romanii care au ajuns astazi dimineața in singurul punct de control dintre Bulgaria și Grecia, Kulata-Promachonas, au stat doar 20 de minute la coada și au scapat de testare. ”Am stat 20 de minute la coada și nu am fost testați. In fața noastra a fost o mașina de Bulgaria din care a fost…

- Autoritațile din Grecia au anunțat noi restricții la granița, dupa ce cazurile de coronavirus, in special cele importate, au inceput sa creasca in ultimele zile. Astfel, toți cetațenii straini care intra in Grecia la vama Kulata-Promachonas sunt obligați sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ…

- Laurentiu Ionescu, fondatorul agentiei de turism First Class, a oferit un interviu pentru Ziare.com in care a explicat dificultatile de care s-a lovit de cand autoritatile elene au inchis cinci dintre cele sase vami cu Bulgaria, dar si de la introducerea obligativitatii completarii unui formular cu…