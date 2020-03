MAE: Românii blocaţi la graniţa Austriei cu Ungaria au culoar unic spre România până miercuri dimineaţa Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie, ora 21,00 - 18 martie, ora 5,00 (ora Ungariei), acestia putand reveni in Romania pe traseele rutiere indicate de autoritatile de la Budapesta, urmand sa fie redirectionati catre patru puncte de frontiera pentru intrarea in tara: Nadlac 1, Nadlac 2, Bors si Cenad. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), aceasta este o masura unica, posibilitatea de tranzitare a Ungariei dinspre Austria, in vederea revenirii in Romania, fiind valabila doar in acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ungare vor permite cetațenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie ora 21.00 – 18 martie ora 5.00, ora Ungariei, informeaza Ministerul Afacerilor...

- Ungaria a anunțat ca face o excepție și le va permite cetatenilor romani si bulgari blocati la granita austro-ungara sa tranziteze teritoriul ungar o singura data in cursul noptii de marti. Anunțul a fost facut de ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto. El a precizat, potrivit Reuters, ca cetațenii…

- La intervenția autoritaților romane, azi, 17 martie, intre orele 20,00 și 21,00 se va deschide și se va forma un culoar sanitar de traversare a Ungariei. Totul se va face in convoi sub escorta poliției maghiare. In momentul in care se vor apropia de frontiera, culoarele se vor desparți in trei cai de…

- Peste 3.500 de romani au ramas blocați in mașini la granița dintre Austria și Ungaria, dupa ce azi noapte a intrat in vigoare decizia guvernului maghiar de a nu mai permite tranzitarea teritoriului țarii, pe fondul pandemiei de coronavirus. Budapesta a permis numai tranzitarea camioanelor de marfa.…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat, marți, ca in cursul serii se va face transferul miilor de romani blocați la granița dintre Ungaria și Austria. El spune ca la ora transmiterii acestei știri, ministerele de interne ale celor doua țari stabilesc detaliile transferului.„Ungaria…

- Peste 3.500 de romani, intre care femei insarcinate ori copii, sunt blocați in mașini la granița dintre Austria și Ungaria, dupa ce guvernul maghiar a decis sa nu mai permita tranzitarea teritoriului țarii.

- Ungaria va permite intrarea in Romania a cetațenilor romani aflați pe teritoriul țarii dupa inchiderea granițelor, spune ministrul de Externe ungar. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a purtat, marți, o discuție cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru deblocarea tranzitului cetațenilor romani de…

- Romanii care nu pot ajunga acasa iși striga disperarea pe retelele de socializare, in speranța ca autoritatile ii vor putea ajuta. Sute de oameni blocați intre Austria si Ungaria, deoarece guvernul de la Budapesta a decis inchiderea totala a granitelor pentru cetatenii straini. Citeste…