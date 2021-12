Stiri pe aceeasi tema

- Un avion TAROM cu 122 de cetațeni romani și 62 de cetațeni europeni, care erau blocați temporar in Maroc in urma anularii unor curse aeriene, a decolat joi dupa-amiaza de la Marrakesh, fiind așteptat sa aterizeze la București in jurul orei 19.30, informeaza Ministerul roman de Exerne. Este vorba despre…

- Avionul care ii repatriaza pe romanii din Maroc a decolat din Marrakesh. Aeronava este așteptata sa aterizeze la București in jurul orei 19.30. La bord sunt 184 de pasageri, dintre care 122 romani și 62 de europeni. „Zborul special organizat la inițiativa Guvernului Romaniei pentru repatrierea…

- Avionul cu cei 46 de romani blocați in Africa de Sud a aterizat la Baza 90, nu la Aeroportul Henri Coanda, așa cum se anunțase inițial. Aeronava TAROM care are la bord romanii repatriați din Africa de Sud a aterizat la București, la Baza militara 90. Avionul a adus in țara 46 de romani și 24 de straini…

- Zborul special organizat la inițiativa Guvernului Romaniei pentru repatrierea cetațenilor romani blocați temporar in Africa de Sud a decolat din Johannesburg la ora 03.54 (ora locala/ora Romaniei), in urma indeplinirii cu succes a tuturor procedurilor și formalitaților necesare, anunța MAE. Aeronava…