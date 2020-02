Stiri pe aceeasi tema

- Trupele SUA și ale NATO ar urma sa se retraga total din Afganistan în urmatoarele 14 luni SUA și aliații sai din NATO au fost de acord cu retragerea trupelor din Afganistan în urmatoarele 14 luni, daca militanții talibani vor respecta acordul semnat sâmbata, transmit Reuters…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta acordul semnat la Doha intre talibani și SUA și iși exprima increderea ca implementarea deplina a acordurilor va crea condițiile pentru instaurarea unui climat de stabilitate in Afganistan„Romania saluta semnarea, la 29 februarie 2020, a acordului dintre…

- O delegatie de 31 de membri a talibanilor a sosit in Qatar pentru a semna un acord de retragere a trupelor americane ce ar putea pune capat razboiului din Afganistan, au declarat sambata responsabili ai gruparii islamiste, transmite Reuters potrivit Agerpres. SUA si talibanii urmeaza sa semneze,…

- De ce vor Orban și Iohannis disoluția Romaniei și ataca magistratura ,,Știi care e principala diferența dintre modificarile de legislație din Statele Unite ale Americii și modificarile de legislație din Romania?” ma intreba aceeași persoana pe care o respect enorm și care in trecut mai mi-a adresat…

- Intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES, USR considera ca "Romania trebuie sa isi mentina, ca si pana acum, sprijinul ferm pentru aliatii nord-atlantici, in conformitate totala cu parcursul european si euroatlantic pe care ne aflam si care este si va ramane ireversibil, precum si cu Parteneriatul…

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al Romaniei (foto: MAE) Romania este profund ingrijorata de situația din Orientul Mijlociu dupa atacul asupra Ambasadei SUA in Irak și „raspunsul preventiv” al Americii, transmite Ministerul Afacerilor Externe intr-un mesaj postat sambata pe Twitter. MAE mai adauga…

- Presedintele Romaniei si-a prezentat bilantul primului mandat Presedintele României, Klaus Iohannis.Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Va mulțumesc pentru prezența dumneavoastra în cadrul acestui eveniment de prezentare publica a bilanțului primului meu mandat de Președinte…

Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale.