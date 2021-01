MAE: România salută normalizarea relațiilor între statele Golfului Ministerul Afacerilor Externe saluta rezultatele celui de-al 41-lea Summit al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), organizat in Arabia Saudita, la Al-Ula, la 5 ianuarie 2021, in urma caruia statele membre CCG au ajuns la un acord referitor la normalizarea relațiilor cu Statul Qatar, precum și la reluarea cooperarii sectoriale, conform unui comunicat al instituției. Conform sursei citate, MAE iși exprima speranța ca declarația semnata de reprezentanții statelor membre CCG va conduce la soluționarea definitiva a diferendului din Golf, declanșat la 5 iunie 2017. Totodata, MAE exprima intreaga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

