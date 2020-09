MAE: România salută începerea negocierilor de pace intra-afgane Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta inceperea, sambata, a negocierilor de pace intra-afgane care reunesc reprezentantii guvernului afgan si ai talibanilor, la Doha in Qatar.



"MAE considera ca lansarea negocierilor de pace intra-afgane reprezinta o oportunitate pentru partile implicate de a incheia un conflict de lunga durata, care a avut efecte profund negative asupra intregii regiuni. Acest moment istoric este un prim pas pentru obtinerea unei paci sustenabile in Afganistan, cu participarea tuturor segmentelor societatii", precizeaza un comunicat de presa transmis de institutie.

